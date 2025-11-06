Seznam společností
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

  Chile

Tata Consultancy Services Softwarový inženýr Platy v Chile

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Chile ve společnosti Tata Consultancy Services činí celkem CLP 35.42M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Celkem za rok
CLP 35.42M
Pozice
C3A
Základní
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tata Consultancy Services?
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Systémový inženýr

Webový vývojář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tata Consultancy Services in Chile představuje roční celkovou odměnu CLP 56,497,620. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Softwarový inženýr in Chile je CLP 35,417,335.

