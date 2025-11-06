Kompenzace Softwarový inženýr in Chennai Metropolitan Area ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od ₹402K year pro C1Y do ₹1.49M year pro C5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Chennai Metropolitan Area činí celkem ₹797K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1Y
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
