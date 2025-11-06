Seznam společností
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Produktový designér Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in New York City Area ve společnosti Tata Consultancy Services činí celkem $120K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Celkem za rok
$120K
Pozice
C4
Základní
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Tata Consultancy Services in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $200,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Produktový designér in New York City Area je $120,000.

