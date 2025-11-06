Kompenzace Produktový designér in Greater Bengaluru ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od ₹1.13M year pro C1 do ₹1.22M year pro C2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹1.35M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
₹1.13M
₹1.13M
₹0
₹0
C2
₹1.22M
₹1.12M
₹0
₹99.8K
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
