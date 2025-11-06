Seznam společností
Tata Consultancy Services
  • Platy
  • Manažerský konzultant

  • Všechny platy Manažerský konzultant

  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Manažerský konzultant Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace Manažerský konzultant in Greater Bengaluru ve společnosti Tata Consultancy Services činí ₹2.39M year pro C3A. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹1.56M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹2.39M
₹2.25M
₹0
₹142K
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹3,943,388. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Manažerský konzultant in Greater Bengaluru je ₹1,561,647.

