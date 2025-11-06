Seznam společností
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Informační technolog (IT) Platy v Mexico

Mediánový kompenzační balíček Informační technolog (IT) in Mexico ve společnosti Tata Consultancy Services činí celkem MX$244K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Celkem za rok
MX$244K
Pozice
C1Y
Základní
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tata Consultancy Services?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Tata Consultancy Services in Mexico představuje roční celkovou odměnu MXMX$8,932,909. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Informační technolog (IT) in Mexico je MXMX$4,664,256.

