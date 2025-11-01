Seznam společností
Tata Consultancy Services
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Obchodní operace

  • Všechny platy Obchodní operace

Tata Consultancy Services Obchodní operace Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní operace ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od SGD 94.6K do SGD 134K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměrná celková kompenzace

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Obchodní operace příspěvků v Tata Consultancy Services k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+SGD 75.7K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.7K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Obchodní operace nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní operace ve společnosti Tata Consultancy Services představuje roční celkovou odměnu SGD 134,344. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Obchodní operace je SGD 94,625.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Tata Consultancy Services

Související společnosti

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje