Průměrná celková kompenzace Aktuary in Ireland ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od €33.6K do €46.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměrná celková kompenzace

€36K - €42.4K
Ireland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Aktuary ve společnosti Tata Consultancy Services in Ireland představuje roční celkovou odměnu €46,748. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Aktuary in Ireland je €33,562.

