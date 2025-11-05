Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area ve společnosti Tango činí celkem PLN 346K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tango. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkem za rok
PLN 346K
Pozice
Senior
Základní
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tango podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tango in Warsaw Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu PLN 464,180. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tango pro pozici Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area je PLN 314,108.

