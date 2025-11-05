Seznam společností
Tango
Tango Softwarový inženýr Platy v Ukraine

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Ukraine ve společnosti Tango činí celkem UAH 4.01M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tango. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Celkem za rok
UAH 4.01M
Pozice
Základní
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tango podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tango in Ukraine představuje roční celkovou odměnu UAH 6,209,528. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tango pro pozici Softwarový inženýr in Ukraine je UAH 3,920,156.

