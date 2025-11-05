Seznam společností
Tango
Tango Softwarový inženýr Platy v Canada

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tango. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

+CA$81K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.9K
+CA$30.7K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tango podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tango in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$233,218. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tango pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$233,218.

