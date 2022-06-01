Symphony Technology Group Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Symphony Technology Group se pohybují od $39,513 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $54,879 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Symphony Technology Group. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Softwarový inženýr
Median $39.5K
Produktový manažer
$54.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Symphony Technology Group je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $54,879. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Symphony Technology Group je $47,196.

