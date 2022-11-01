Adresář Společností
Syfe
Syfe Platy

Rozsah platů Syfe se pohybuje od $35,914 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $79,744 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Syfe. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $35.9K
Produktový designér
$79.7K
Projektový manažer
$52.9K

FAQ

The highest paying role reported at Syfe is Produktový designér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $79,744. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Syfe is $52,925.

