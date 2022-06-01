Adresář Společností
Sycamore Partners Platy

Rozsah platů Sycamore Partners se pohybuje od $30,576 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $145,725 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Sycamore Partners. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Obchodní operace
$55.9K
Obchodní analytik
$105K
Zákaznický servis
$30.6K

Datový analytik
$111K
Softwarový inženýr
$146K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Sycamore Partners je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $145,725. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Sycamore Partners je $104,860.

