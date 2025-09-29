Seznam společností
Swvl
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Swvl Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Egypt ve společnosti Swvl činí celkem EGP 944K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swvl. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Celkem za rok
EGP 944K
Pozice
L4
Základní
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Swvl?

EGP 7.87M

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Softwarový inženýr katika Swvl in Egypt kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa EGP 1,203,548. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Swvl kwa jukumu la Softwarový inženýr in Egypt ni EGP 944,314.

