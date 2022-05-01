Adresář Společností
Swvl
Swvl Platy

Rozsah platů Swvl se pohybuje od $6,139 v celkové kompenzaci ročně pro Účetní na spodním konci do $138,153 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Swvl. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Účetní
$6.1K
Produktový manažer
$108K
Projektový manažer
$12.1K

Softwarový inženýr
$19.3K
Vedoucí softwarového inženýrství
$138K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Swvl je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $138,153. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Swvl je $19,296.

