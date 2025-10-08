Seznam společností
Swisscom
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

Swisscom Full-Stack softwarový inženýr Platy

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Switzerland ve společnosti Swisscom činí CHF 124K year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Switzerland činí celkem CHF 114K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swisscom. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Přidat komp.Porovnat úrovně

CHF 160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Swisscom?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Swisscom in Switzerland představuje roční celkovou odměnu CHF 185,693. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swisscom pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in Switzerland je CHF 124,669.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Swisscom

Související společnosti

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje