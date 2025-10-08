Seznam společností
Swisscom
Swisscom DevOps inženýr Platy v Netherlands

Kompenzace DevOps inženýr in Netherlands ve společnosti Swisscom se pohybuje od €56.5K year pro Software Engineer do €79.8K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Netherlands činí celkem €63.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swisscom. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nejnovější příspěvky platů
Jaké jsou kariérní úrovně u Swisscom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici DevOps inženýr ve společnosti Swisscom in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €89,577. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swisscom pro pozici DevOps inženýr in Netherlands je €58,929.

Doporučené pozice

