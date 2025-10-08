Kompenzace DevOps inženýr in Switzerland ve společnosti Swisscom se pohybuje od CHF 124K year pro Software Engineer do CHF 155K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Switzerland činí celkem CHF 138K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swisscom. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***