Swisscom
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • DevOps inženýr

Swisscom DevOps inženýr Platy

Kompenzace DevOps inženýr in Switzerland ve společnosti Swisscom se pohybuje od CHF 124K year pro Software Engineer do CHF 155K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Switzerland činí celkem CHF 138K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swisscom. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Swisscom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici DevOps inženýr ve společnosti Swisscom in Switzerland představuje roční celkovou odměnu CHF 162,891. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swisscom pro pozici DevOps inženýr in Switzerland je CHF 133,141.

