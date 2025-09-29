Seznam společností
Swiss Re
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Cybersecurity Analyst

  • Všechny platy Cybersecurity Analyst

Swiss Re Cybersecurity Analyst Platy

Mediánový kompenzační balíček Cybersecurity Analyst ve společnosti Swiss Re činí celkem CHF 147K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiss Re. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Celkem za rok
CHF 147K
Pozice
L3
Základní
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Swiss Re?

CHF 134K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Cybersecurity Analyst nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Cybersecurity Analyst ve společnosti Swiss Re představuje roční celkovou odměnu CHF 176,288. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swiss Re pro pozici jobFamilies.Cybersecurity Analyst je CHF 149,108.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Swiss Re

Související společnosti

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje