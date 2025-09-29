Seznam společností
Swiss Re
  • Platy
  • Aktuar

  • Všechny platy Aktuar

Swiss Re Aktuar Platy

Mediánový kompenzační balíček Aktuar in United States ve společnosti Swiss Re činí celkem $157K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiss Re. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Celkem za rok
$157K
Pozice
AVP
Základní
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Swiss Re?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Aktuar ve společnosti Swiss Re in United States představuje roční celkovou odměnu $295,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swiss Re pro pozici Aktuar in United States je $159,000.

