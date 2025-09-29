Seznam společností
Swile
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti Swile činí celkem R$256K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swile. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$256K
Pozice
L3
Základní
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$50.5K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Swile?

R$889K

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Swile in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$312,789. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swile pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$256,385.

