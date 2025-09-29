Seznam společností
Swiggy
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Swiggy Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Swiggy se pohybuje od ₹23.4K year pro L6 do ₹126K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹44K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
Software Engineer I(Začátečnická úroveň)
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
Software Engineer II
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
Software Engineer III
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
Software Engineer IV
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
₹160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $).

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Produkční softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Swiggy in India představuje roční celkovou odměnu ₹125,707. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swiggy pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹30,139.

