Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Swiggy se pohybuje od ₹23.4K year pro L6 do ₹126K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹44K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiggy. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici