Swiggy
Swiggy Programový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Programový manažer in India ve společnosti Swiggy činí celkem ₹34.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiggy. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹34.6K
Pozice
L7
Základní
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Swiggy?

₹160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Swiggy in India představuje roční celkovou odměnu ₹107,240. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swiggy pro pozici Programový manažer in India je ₹35,725.

