Kompenzace Produktový manažer in India ve společnosti Swiggy se pohybuje od ₹46K year pro L6 do ₹125K year pro L11. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹96.1K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiggy. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)