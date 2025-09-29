Seznam společností
Swiggy
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer produktového designu

  • Všechny platy Manažer produktového designu

Swiggy Manažer produktového designu Platy

Kompenzace Manažer produktového designu in India ve společnosti Swiggy činí ₹83.3K year pro L9. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiggy. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

₹65.7K - ₹78K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

₹160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer produktového designu nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer produktového designu ve společnosti Swiggy in India představuje roční celkovou odměnu ₹83,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swiggy pro pozici Manažer produktového designu in India je ₹60,657.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Swiggy

Související společnosti

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje