Swiggy
Swiggy Manažerský konzultant Platy

Průměrná celková kompenzace Manažerský konzultant in India ve společnosti Swiggy se pohybuje od ₹179K do ₹251K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiggy. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

₹194K - ₹226K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹179K₹194K₹226K₹251K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

₹160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Manažerský konzultant at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹251,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Manažerský konzultant role in India is ₹179,350.

