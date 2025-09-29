Seznam společností
Swiggy
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Finanční analytik

  • Všechny platy Finanční analytik

Swiggy Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in India ve společnosti Swiggy se pohybuje od ₹31K do ₹42.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiggy. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

₹33.2K - ₹40.1K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹31K₹33.2K₹40.1K₹42.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Finanční analytik příspěvků v Swiggy k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

₹160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Finanční analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Swiggy in India میں Finanční analytik کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹42,318 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Swiggy میں Finanční analytik کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹31,009 ہے۔

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Swiggy

Související společnosti

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje