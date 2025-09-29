Seznam společností
Swiggy
Swiggy Vedoucí štábu Platy

Průměrná celková kompenzace Vedoucí štábu in India ve společnosti Swiggy se pohybuje od ₹98K do ₹134K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Swiggy. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

₹105K - ₹127K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹98K₹105K₹127K₹134K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

₹160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Swiggy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Vedoucí štábu ve společnosti Swiggy in India představuje roční celkovou odměnu ₹133,708. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Swiggy pro pozici Vedoucí štábu in India je ₹97,976.

