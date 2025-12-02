Seznam společností
Sumeru
Sumeru Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Sumeru se pohybuje od ₹510K do ₹725K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sumeru. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$6.6K - $7.5K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$5.8K$6.6K$7.5K$8.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Sumeru?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Sumeru in India představuje roční celkovou odměnu ₹725,222. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sumeru pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹510,114.

Další zdroje

