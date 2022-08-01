Seznam společností
StreamNative
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

StreamNative Platy

Platy ve společnosti StreamNative se pohybují od $70,350 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $452,250 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti StreamNative. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažer
Median $200K
Marketing
$70.4K
Prodej
$452K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Softwarový inženýr
$226K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti StreamNative je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $452,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti StreamNative je $212,827.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro StreamNative

Související společnosti

  • Snap
  • Square
  • Tesla
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje