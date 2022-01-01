Seznam společností
Strategy by PwC
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Strategy by PwC Platy

Platy ve společnosti Strategy by PwC se pohybují od $20,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $333,858 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Strategy by PwC. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manažerský konzultant
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Účetní
$77.6K
Obchodní analytik
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datový vědec
$22.2K
Produktový designér
$118K
Produktový manažer
$60.5K
Projektový manažer
$216K
Softwarový inženýr
$20K
Architekt řešení
$91.8K
Venture kapitalista
$254K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Strategy by PwC je Manažerský konzultant at the Principal level s roční celkovou odměnou $333,858. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Strategy by PwC je $114,397.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Strategy by PwC

Související společnosti

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje