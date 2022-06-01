Seznam společností
Strategic Education
Strategic Education Platy

Platy ve společnosti Strategic Education se pohybují od $52,260 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $180,900 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Strategic Education. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Produktový manažer
Median $137K
Administrativní asistent
$52.3K
Manažer datové vědy
$181K

Produktový designér
$73.6K
Softwarový inženýr
$58.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Strategic Education je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $180,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Strategic Education je $73,630.

