Stratasys
Stratasys Platy

Rozsah platů Stratasys se pohybuje od $54,270 v celkové kompenzaci ročně pro Strojní inženýr na spodním konci do $224,661 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Stratasys. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $81.5K
Datový analytik
$64.7K
Strojní inženýr
$54.3K

Produktový designér
$132K
Produktový manažer
$225K
Technický manažer programu
$201K
