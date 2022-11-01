Seznam společností
Stout
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Stout Platy

Platy ve společnosti Stout se pohybují od $55,162 celkové roční kompenzace pro pozici Manažerský konzultant na dolním konci až po $130,650 pro pozici Investiční bankéř na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Stout. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Obchodní analytik
$68.7K
Investiční bankéř
$131K
Manažerský konzultant
$55.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Stout je Investiční bankéř at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $130,650. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Stout je $68,655.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Stout

Související společnosti

  • PayPal
  • Databricks
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Intuit
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje