Seznam společností
Storyblok
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Storyblok Platy

Platy ve společnosti Storyblok se pohybují od $35,539 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $149,250 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Storyblok. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Lidské zdroje
$35.5K
Marketing
$56.7K
Softwarový inženýr
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Storyblok je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $149,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Storyblok je $56,715.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Storyblok

Související společnosti

  • Tesla
  • Facebook
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Roblox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje