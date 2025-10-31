Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Storyblocks činí $143K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $145K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Storyblocks. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***