Storyblocks
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Storyblocks Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Storyblocks činí $143K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $145K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Storyblocks. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Storyblocks?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Storyblocks in United States představuje roční celkovou odměnu $176,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Storyblocks pro pozici Softwarový inženýr in United States je $140,000.

