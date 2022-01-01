Seznam společností
Storyblocks
Storyblocks Platy

Platy ve společnosti Storyblocks se pohybují od $145,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $216,791 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Storyblocks. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $145K
Manažer datové vědy
$215K
Datový vědec
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktový designér
$161K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Storyblocks je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $216,791. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Storyblocks je $187,882.

