Seznam společností
STORD
STORD Platy

Platy ve společnosti STORD se pohybují od $134,325 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $271,350 pro pozici Vedoucí štábu na horním konci.

Softwarový inženýr
Median $167K

Full-Stack softwarový inženýr

Vedoucí štábu
$271K
Datový vědec
$164K

Produktový manažer
$202K
Technický programový manažer
$134K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti STORD podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti STORD je Vedoucí štábu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $271,350. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti STORD je $167,000.

Další zdroje