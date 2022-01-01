STORD Platy

Platy ve společnosti STORD se pohybují od $134,325 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $271,350 pro pozici Vedoucí štábu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti STORD. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti STORD podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
