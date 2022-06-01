Seznam společností
StoneX Group
StoneX Group Platy

Platy ve společnosti StoneX Group se pohybují od $29,711 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $208,950 pro pozici Marketingové operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti StoneX Group. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Softwarový inženýr
Median $142K

Full-Stack softwarový inženýr

Účetní
$52.3K
Obchodní analytik
$41.6K

Datový vědec
$29.7K
Marketingové operace
$209K
Produktový designér
$58.3K
Produktový manažer
$206K
Prodej
$139K
Manažer softwarového inženýrství
$196K
Architekt řešení
$119K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti StoneX Group je Marketingové operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $208,950. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti StoneX Group je $128,972.

