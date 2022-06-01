Seznam společností
Stoneridge
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Stoneridge Platy

Platy ve společnosti Stoneridge se pohybují od $8,955 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $66,317 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Stoneridge. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $29.4K
Strojní inženýr
$66.3K
Produktový designér
$9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Stoneridge je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $66,317. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Stoneridge je $29,428.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Stoneridge

Související společnosti

  • Wistron
  • HireRight
  • Apollo Global Management
  • AgileThought
  • Freshworks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje