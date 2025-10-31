Seznam společností
StockX
StockX Technický programový manažer Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti StockX. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměrná celková kompenzace

$158K - $180K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$138K$158K$180K$201K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti StockX podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti StockX in United States představuje roční celkovou odměnu $200,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti StockX pro pozici Technický programový manažer in United States je $137,700.

