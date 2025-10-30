Seznam společností
StockX
StockX Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti StockX se pohybuje od $236K year pro Senior Software Engineer do $257K year pro Technical Lead. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $174K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti StockX. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti StockX podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti StockX in United States představuje roční celkovou odměnu $256,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti StockX pro pozici Softwarový inženýr in United States je $170,000.

Další zdroje