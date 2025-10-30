Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti StockX se pohybuje od $236K year pro Senior Software Engineer do $257K year pro Technical Lead. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $174K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti StockX. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti StockX podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)