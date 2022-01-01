StockX Platy

Platy ve společnosti StockX se pohybují od $85,570 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $472,625 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti StockX. Naposledy aktualizováno: 10/14/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti StockX podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
