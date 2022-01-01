Seznam společností
StockX
StockX Platy

Platy ve společnosti StockX se pohybují od $85,570 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $472,625 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti StockX. Naposledy aktualizováno: 10/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $174K
Produktový manažer
Median $165K
Manažer softwarového inženýrství
Median $230K

Datový vědec
$473K
Marketing
$106K
Produktový designér
$85.6K
Technický programový manažer
$169K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti StockX podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti StockX je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $472,625. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti StockX je $169,150.

