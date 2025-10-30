Seznam společností
Stockly
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

Stockly Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in France ve společnosti Stockly činí celkem €55.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Stockly. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Stockly
Software Engineer
Paris, IL, France
Celkem za rok
€55.4K
Pozice
hidden
Základní
€55.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
0-1 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Stockly?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Stockly in France představuje roční celkovou odměnu €66,482. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Stockly pro pozici Softwarový inženýr in France je €55,350.

Další zdroje