Stockbit Platy

Platy ve společnosti Stockbit se pohybují od $12,882 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $25,835 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Stockbit. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Softwarový inženýr
Median $17K
Datový vědec
$12.9K
Marketing
$20.1K

Produktový manažer
$25.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Stockbit je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $25,835. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Stockbit je $18,570.

Další zdroje