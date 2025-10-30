Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Spain ve společnosti Stenn činí celkem €137K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Stenn. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Celkem za rok
€137K
Pozice
M5
Základní
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
18 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Stenn in Spain představuje roční celkovou odměnu €164,124. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Stenn pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Spain je €136,677.

