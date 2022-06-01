Adresář Společností
Stanley Black & Decker Platy

Rozsah platů Stanley Black & Decker se pohybuje od $40,603 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $433,508 pro Manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Stanley Black & Decker. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Strojní inženýr
Median $95K
Softwarový inženýr
Median $112K
Produktový manažer
Median $134K

Hardwarový inženýr
Median $89K
Obchodní analytik
$104K
Rozvoj obchodu
$236K
Datový analytik
$42.6K
Vedoucí datové vědy
$213K
Datový vědec
Median $150K
Finanční analytik
$89.1K
Grafický designér
$146K
Lidské zdroje
$61.2K
Marketing
Median $140K
Produktový designér
$80.4K
Manažer programu
$434K
Projektový manažer
$40.6K
Prodej
$152K
Vedoucí softwarového inženýrství
$164K
Architekt řešení
$60.3K
Technický manažer programu
$141K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Stanley Black & Decker je Manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $433,508. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Stanley Black & Decker je $123,000.

