Standard Metrics Platy

Rozsah platů Standard Metrics se pohybuje od $137,200 v celkové kompenzaci ročně pro Péče o zákazníky na spodním konci do $211,935 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Standard Metrics. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Zákaznický servis
$139K
Péče o zákazníky
$137K
Produktový manažer
$186K

Náborový pracovník
$151K
Prodej
$157K
Obchodní inženýr
$179K
Softwarový inženýr
$157K
Vedoucí softwarového inženýrství
$212K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Standard Metrics je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $211,935. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Standard Metrics je $156,733.

Další zdroje