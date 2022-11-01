Adresář Společností
Standard Chartered Platy

Rozsah platů Standard Chartered se pohybuje od $16,994 v celkové kompenzaci ročně pro Rozvoj společnosti na spodním konci do $502,500 pro Investiční bankéř na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Standard Chartered. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $52.5K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $42.7K

Technický manažer programu
Median $150K
Účetní
$204K
Obchodní analytik
$26.4K
Rozvoj společnosti
$17K
Datový analytik
$20K
Datový vědec
$43.9K
Finanční analytik
$17.1K
Informatik (IT)
$39.4K
Investiční bankéř
$503K
Konzultant v managementu
$57.1K
Produktový designér
$69.1K
Manažer programu
$60K
Projektový manažer
$43.1K
Prodej
$56.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$18K
Architekt řešení
$43.3K
FAQ

The highest paying role reported at Standard Chartered is Investiční bankéř at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Chartered is $43,225.

Další zdroje